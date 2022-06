D'ASBL Passerell, déi sech ëm d'Berodung vu Refugiéeën a Saache Rechtsfroe këmmert, wäert am August mussen hir véier fix Salariéen entloossen.

Dat, well déi finanziell Mëttel feelen. Zanter der Grënnung zu Lëtzebuerg 2016 wier de Service permanent gewuess, seet d'Ambre Schulz, déi sech ëm d'Projete vun der Associatioun këmmert. Sou gi Formatiounen an deem Beräich ugebueden, et gouf e Buch mam Titel "Rehumanisez-moi" publizéiert, an ëmmer méi komplex Dossieren an Droit-Froe ginn traitéiert. D'Covid-Kris hätt awer zu ferme finanziellen Abousse gefouert.

Bis elo wéilt een trotz de schlechten Aussiichten nach net opginn a kämpfe bis zum Schluss, an der Hoffnung, dach nach Hëllefen ze kréien, sou d'Ambre Schulz.

Pro Dag beréit Passerell 5 bis 10 Refugiéen, déi an der Prozedur sinn, fir eng Demande op Asyl ze stellen.