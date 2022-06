De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir Nationalfeierdag ass am Livestream och op RTL.lu an op der RTL-App ze kucken.

Programm fir Nationalfeierdag

9:30 Spezial Nationalfeierdag

9:45 Nationalfeierdag Live - Zeremonie aus der Philharmonie

Dëst Joer ass déi zivil Zeremonie am Kader vun Nationalfeierdag nees an der Philharmonie um Kierchbierg. A Presenz vun ënner anerem der Groussherzoglecher Famill, den Deputéierten an der Regierung ginn hei och rëm Bierger aus dem Land fir hier besonnesch Leeschtungen geéiert. Mir iwwerdroen des Zeremonie live aus der Philharmonie. Kommentar: Mariette Zenners.

11:00 Spezial Nationalfeierdag

Lëtzebuerg feiert an RTL ass matzen dran. Am Kader vun Nationalfeierdag hu mer an dëser Spezialsendung Reportagen ronderëm d’Feierlechkeeten a Live-Schaltungen an d’Philharmonie.

11:50 RTL Spezial: Militärparad

Déi traditionell Militärparade ass dëst Joer nees an der Neier Avenue op der Gare. Mir iwwerdroen dëst Evenement live. Kommentar: Roy Grotz.

13:00 Spezial Nationalfeierdag - Fakelzuch a Freedefeier

Déi schéinst Momenter vun den Feierlechkeeten vum Virowend. Erlieft hei d'Ambiance vum traditionelle Fakelzuch a Freedefeier aus der Stad.

14:00 RTL Radio Web TV

RTL Radio Lëtzebuerg live aus dem Studio mat Meteoskaarten, Trafic-Info an Webcams

15:15 Documentaire: "Jean Monnet, der Mann im Schatten"

Joer: 2021

Durée: 52 Minutten

Realisateur: Rüdiger Mörsdorf

Produktioun: Cerigo Films, Rüdiger Mörsdorf Filmproduktion

Koproduzéiert vum CNA

Sprooch: Däitsch

Gebaier a Stroossen, iwwerall an Europa, droen den Numm vum Jean Monnet. Mee wie kennt déi mënschlech Geschicht hannert deene Monumenter a Schëlter?

Wéi konnt aus engem jonke Cognac-Händler ee vun de Grënnerpappe vun Europa ginn? Wat verdankt Europa dem Jean Monnet?

Mat Hëllef vun onverëffentlechte Privatarchiven, déi vum Jean Monnet selwer gefilmt goufen, an den Interventioune vun zäitgenëssege Perséinlechkeeten, gëtt deen eemolege Wee vun engem Mann retracéiert, dee säin Dram a säi Schicksal verwandele konnt.



16:20 Nationalfeierdag Live - Te Deum

Live-Iwwerdroung vum Te Deum aus der Kathedral. A Presenz vun der Groussherzoglecher an Ierfgroussherzoglecher Koppel, dem Prënz Louis, der Prinzessin Alexandra an dem Prënz Gabriel. Kommentar: Christiane Kremer.

17:30 Documentaire: "Colette Flesch - Hire Wee"

Am Fechten huet d’Colette Flesch Titele gesammelt a war bei 3 Olympiaden dobäi. Als Vize-Premier a Ministesch huet si déi politesch Geschicht vum Land matgeschriwwen. Mat Gedold a Konsequenz konnt si sech géinnt Virurteeler duerchsetzen. Fir de Gebuertsdag vum Colette Flesch kucke mir op e faszinante Liewenslaf zréck.



18:00 Documentaire: "Jacques Santer - e Liewe fir d'Politik"

11 Joer laang stoung hien un der Spëtzt vun der Lëtzebuerger Regierung. Dës Woch feiert de fréiere Staatsminister, Jacques Santer, säin 85 Gebuertsdag a kuckt zeréck op eng laang politesch Karrière. 30 Joer huet de Jacques Santer sech an der nationaler an internationaler Politik engagéiert an Akzenter gesaat, di Lëtzebuerg bis haut markéieren.

18:30 Musekbox

Musek vun doheem – eng hallef Stonn Videoclips vu Lëtzebuerger Museker.

19:00 Spezial Nationalfeierdag - Resumé Zeremonie & Militärparad

Erlieft nach eng Kéier déi bescht Momenter vun der ziviller Zeremonie aus der Philharmonie an der Militärparade.

19:30 De Journal

19:45 Spezial Nationalfeierdag - Resumé Te Deum

Erlieft nach eng Kéier d'Ambiance an déi schéinst Momenter vum Te Deum aus der Kathedral.

19:58 Meteo

20:00 Spezial Nationalfeierdag - Resumé Zeremonie & Militärparad

Rediffusioun vun der Spezialsendung ronderëm déi zivil Zeremonie aus der Philharmonie an der Militärparad aus der Neier Avenue.

Nationalfeierdag och op RTL Radio Lëtzebuerg