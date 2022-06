21h20

Retraite aux flambeaux / Torchlight paradeTrajet / Le cortège de la retraite aux flambeaux partira à 21h20 du Puits Rouge dans la Grand-Rue et passera ensuite par la rue du Fossé, la rue Notre-Dame, la rue de l’Ancien Athénée vers le boulevard F. D. Roosevelt pour se terminer avant le pont Viaduc. La tribune grand-ducale sera installée au boulevard F. D. Roosevelt. (chars et groupes à pied)

Participants : sapeurs-pompiers, associations locales, guides et scouts, groupes de percussion, musique, chant ou folklore.