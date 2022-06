An der Nuecht op e Samschdeg huet d'Police ëm 300 Gefierer op der Kockelscheier kontrolléiert. Do goufen nawell eng Partie Verstéiss a Mängel registréiert.

Am Ganze waren et 90 Verstéiss géint de Code de la Route. An deene meeschte Fäll goufen Avertissements taxés an Héicht vu 24 bis 145 Euro ausgestallt wéinst technesche Mängel. Fënnef Gefierer goufen ofgeschleeft an zwee saiséiert. Virun allem gouf kontrolléiert, ob d'Chaufferen hir Ween technesch verännert hunn an ob dës Ännerungen de gesetzleche Virgaben entspriechen oder net.

43 Poliziste waren am Asaz. Donieft waren och véier Beamte vum Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, der SNCA an dem TÜV op der Plaz.