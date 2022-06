"Fuschnei" ass e Méindeg op LOD.lu d'Wuert vum Dag. Keen Zoufall, well den Online-Dictionnaire huet op deem Dag säin neie Site virgestallt.

Neien Internetsite fir LOD.lu / Rep. Dany Rasqué

Déi 2.700 User, déi de leschten Zuelen no am Duerchschnëtt all Dag um Site ënnerwee sinn, kréien den Inhalt elo besser a méi accessibel presentéiert. D'Ekipp vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch, déi sech ëm den LOD.lu këmmert, hat eng laang Lëscht mat Saachen, déi se wollt verbesseren. Ganz uewe stoung d'Funktioun vun enger erweiderter Sich, wéi den Direkter vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch Luc Marteling seet.

"Dat heescht bis elo konnt ee just e Wuert sichen. Elo kann een awer och just mat Buschtawe sichen. Et huet ee Joker-Zeechen, wéi mer dat genannt hunn. Dat heescht, wann ech e Wuert sichen, dat mat engem bestëmmte Buschtaf ufänkt oder ophält, da kann een dat maachen. Oder wann een e Wuert sicht, dat zum Beispill an der Mëtt 'LOD' huet oder 'WL', da fënnt een dat, wat engem ganz nei Méiglechkeete gëtt, well een e bessert Resultat kritt."

Fir dat Wuert, dat ee gesicht huet, kritt een d'Iwwersetzung op Däitsch, Franséisch, Englesch a Portugisesch an an deene selwechte Sprooche kann een och sichen, fir d'Wuert op Lëtzebuergesch ze kréien. Et kritt ee Beispiller wéi d'Wuert am Lëtzebuergesche benotzt gëtt, et kann ee lauschtere wéi et ausgeschwat gëtt an et kann ee kucke wéi eng Synonymmer et gëtt.

De Sven Collette, deen Datenanalyst beim Zenter d'fir Lëtzebuerger Sprooch ass, weess och wéi eng Wierder am meeschte gesicht ginn.

"Déi Haaptwierder sinn d'Verben. Zum Beispill 'hunn, sinn, goen, kucken, maachen'. Mä mir gesinn awer och wéi eng Wierder an Tëschenzäit méi dacks opgeruff gi wéi virdrun. Do hu mer zum Beispill 'd'viischt Dier', 'd'Aarbecht'. Mir kënnen awer och kucke wéi eng Riefzort d'lescht Joer am meeschten opgeruff gouf. Dat war d'lescht Joer de St. Laurent. Esou kënne mer och eng ganz Rei flott Statistiken aus dem LOD erausliesen."

D'Sichfunktioun ass op deem neie Site zentral, ënnersträicht de Lexikograph Alexandre Ecker, donieft hätt een nach méi dovunner profitéiert, datt een en Internetsite mécht.

"Op engem Site brauch ee keng Plaz ze spueren, anescht wéi an engem Dictionnaire aus Pabeier, wou een d'Daten all zesummendruddelt, well all Säit kascht a weit méi. Dat huet een op engem Site net. Dat heescht, mer hunn nach méi profitéiert vun de Méiglechkeeten, déi déi nei Technologien bidden, fir d'Date méiglechst optimal ze weisen."

Op engem Internetsite kann een och reegelméisseg Saachen dobäischreiwen a genee dat geschitt op LOD.lu. D'Sprooch entwéckelt sech weider. Dofir gëtt net just permanent un technesche Verbesserungen, mä och um Inhalt geschafft.

Am Lëtzebuerger Online Dictionnaire kommen am Duerchschnëtt all Mount eng 50 bis 60 nei Wierder bäi.