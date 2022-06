An de leschte Méint ass d'Inflatioun an der Eurozon weider geklommen, an ass elo mam Niveau vun der Präisdeierecht an den USA vergläichbar.

Dat schreift de Statec a senger neister Note de conjoncture. Fir de Grand-Duché geet ee weiderhin op d’Joer gesinn vun enger Inflatioun vun ëm 6% aus, a vun 2,3% fir d’nächst Joer, sollt den Ukrainkrich an den Approvisionnement vun der Energie net nach méi schro Ausmoossen unhuelen. Domadder wier Lëtzebuerg am EU-Verglach nach eent vun de Länner wat am mannste vun der Hausse vun de Präisser impaktéiert wier. E Méindeg haten de Statec an d’ADEM jo och wëssen gedoen, dass de Chômage-Taux Enn Mee bei 4,6% louch. Domadder ware bal 3.400 Leit manner um Aarbechtstsamt ageschriwwen, wéi nach virun engem Joer. Links Link: Weider Informatiounen op Statistiques.lu