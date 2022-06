E Sonndeg den Owend géint 21.15 Auer ass zu Zolwer an der Géigend vun der Suessemer Strooss e Schoss gefall. Et gouf kee blesséiert.

Wéi d'Police schreift, hätt en Onbekannten op e Camion geschoss, deen do geparkt war. Duerno wier en mat engem Auto geflücht. De Parquet gouf informéiert an eng Enquête gouf an d'Weeër geleet.

Eventuell Zeie vum Tëschefall si gebiede sech bei der Police zu Esch ze mellen.

Telefon:(+352) 244501000

Email: Police.ESCH@police.etat.lu