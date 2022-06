Antëscht ginn et 162.000 Uschlëss. Dat geet aus engem Rapport vun dem Reguléierungsinstitut ILR ervir, dee presentéiert ginn ass.

De fixen Telefon ass dogéint schonn zanter Joren net méi populär. No enger kuerzer Hausse wärend der Pandemie geet d’Nofro weider zréck, seet de Marc Kohl, Chef vum Service Statistique.

Am meeschte Sue ginn d’Leit am Mount am Schnëtt fir de Internet aus. De fixen Uschloss kascht si ronn 50 Euro. Fir de mobillen Internet um Handy sinn et 23 Euro. Iwwer d’Hallschent ginn awer ënner 20 Euro de Mount dofir aus, woubäi de Präis vum Abo vum Datevolume ofhänkt.

Zu Lëtzebuerg hätt een e performanten Telekommunikatiouns-Reseau, betount den Direkter vun der ILR, de Luc Tapella, da weider. Et géingen héich Investissementer gemaach ginn, déi duerch d’Pandemie nach eng Kéier acceleréiert goufen. Dëst, well vill Leit vun doheem aus geschafft hunn.

An der Etüd hätt een awer och festgestallt, datt vill Leit generell méi Datevolume bezuele wéi se eigentlech brauchen. Hei kéint ee mat sengem Operateur zesumme kucken, wat den eigentleche Verbrauch ass, sou den Direkter.