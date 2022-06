D’Veianer Piscine huet eng spektakulär Vue op d’Schlass. Et gëtt eng grouss Wiss, op där ee sech ausroue kann, ob an der Sonn oder ënnert de Beem.

Si huet eng Rutsch fir d'Kanner an déift Waasser fir déi Grouss. Dat war, ier si am September 2019 zougaangen ass a bis haut net méi op war. Aktuell ass si dofir och an engem schlechten Zoustand.

De Claude Tonino ass de Buergermeeschter vu Veianen. 2019 koum et hei zu engem Accident. E klengt Kand wär bal erdronk. "Doropshi war d'ITM hei a mir hunn dunn d'Analys gemaach vun alle Punkten, bei deene mir een Defizit hate vun der Sécherheet. No dräi Woche konnte mir d'Schwämm awer nees opmaachen.", esou de Claude Tonino.

Duerch eng Kooperatioun mat enger Schwämm an Däitschland fënnt een e Schwammmeeschter an entwéckelt en neit Sécherheetskonzept. Et war vun Ufank un awer just eng Iwwergangsléisung. Datt d'Schwämm bis haut net op ass, läit awer net um Schwammmeeschter, deen hätt ee fonnt, erkläert de Buergermeeschter: "Mir hunn ee Schwammmeeschter fonnt, deemools an och haut. Et ass ee jonke Mann, deen och ganz motivéiert ass. Hie kann awer am Ablack net hei schaffen, mee mir hunn aner Aarbecht fir hie fonnt am Atelier vun der Gemeng, bezéiungsweis um Sessellift, wou hien elo schafft a soubal déi Schwämm hei erëm op ass, wäert hien och hei schaffen."

Aktuell geet een awer dovunner aus, dass d'Schwämm dëst a warscheinlech och d'nächst Joer net opgeet. D'Infrastruktur ass an d'Jore komm. Zanterdeem se 2019 zougaangen ass fir d'Wantersaison, ass vill futtigaangen. Allgemeng wär iwwert déi lescht Joerzéngten ëmmer just de Minimum investéiert ginn. D'Schwämm mécht an der Moyenne 120 bis 150.000 Euro Defizit. D'Gemeng hätt et sech net leeschte kënnen, alles an der Rei ze halen. Dat huet och Defiziter an der Sécherheet mat sech bruecht. 2020 wär eng Analys vun engem Bureau d'études gemaach ginn, et hätten do scho Millioune missten investéiert ginn. "Mir hu gekuckt, fir en neit Konzept an en neie Businessplang ze fannen, fir net op der aler Schinn weiderzefueren. Mir wëlle méi innovativ sinn, fir aner Weeër anzeschloen, fir en neie Publikum unzeschwätzen. Fir an d'Zukunft ze investéieren an net an den ale System."

Eng komplett nei Piscine, mat enger neier Rutsch a mat enger neier sportlecher Infrastruktur soll entstoen. D'Vestiairë solle frëschgemaach ginn an et soll och méiglech ginn, méi Sportaarten um Site ze maachen. Dem Claude Tonino no géif dat 14 bis 15 Milliounen Euro kaschten an déi hätt eng Veianer Gemeng net. Aktuell ass een dofir an der Diskussioun mat verschiddene Ministèren.

Dem Claude Tonino géif d'Häerz bludden, wann en d'Schwämm a sengem aktuellen Zoustand gesäit. Bis nees Waasser an de Baseng leeft, kéinten awer nach zwee Joer vergoen.