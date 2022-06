D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert ass op Visitt a Portugal, fir sech e Bild vun der Drogepolitik op der Plaz ze maachen.

Medezinesche Cannabis zu Lëtzebuerg ubauen - d'Gesondheetsministesch wëll dat esou séier wéi méiglech erlaben. Ma och de Projet vun der Legaliséierung vum rekreative Cannabis soll virugedriwwe ginn. Déi lescht zwee Deeg war d'Paulette Lenert a Portugal, wou d'Produktioun vum Cannabis fir medezinesch Zwecker schonn zougelooss ass.

Drogepolitik Paulette Lenert/Reportage Fanny Kinsch

A Portugal ginn et mëttlerweil eng 20 Produktiounssitte fir medezinesche Cannabis. Een dovunner ass zu Cantanhede, eng knapp 40.000-Awunner Stad 90 Kilometer südlech vu Porto. Zanter 2019 baut déi kanadesch Firma Tilray hir Produiten hei un. Dofir goufen héich spezialiséiert Zären installéiert, an deenen zu all Ablack d'Konditiounen, an deenen d'Planze wuessen, iwwerwaacht an ugepasst kënne ginn, sou d'Donna Hoossin, Responsabel vun den Zären.

"Mir hu komplett Kontroll iwwert d'Bewässerung an d'Düngen. Mir kontrolléieren d'Klima heibannen, mir hunn also Equipement, fir esouwuel ze hëtze wéi ze killen. Mir hunn d'Temperatur, d'Loftfiichtegkeet an den CO2 hei bannen am A, fir datt eis Planzen déi optimal Konditiounen hunn."

50 Milliounen Euro huet d'Firma an de Site investéiert. Nieft den Zären, an deenen de Cannabis wiisst, gëtt en och op der Plaz zu pharmazeutesche Produite weider verschafft an et gehéiert och e Labo dozou. Bis zu 20 Tonne Cannabis kënnen am Joer produzéiert ginn. Zanter Dezember 2021 gëtt och de Grand-Duché vun dësem Site aus beliwwert, fir d'éischte Kéier vun engem Fournisseur aus Europa.

D'Gesondheetsministesch huet sech bei hirer Visitt awer net just e Bild vum Produktiounssite gemaach, ma sech och informéiert, wat et brauch, fir e gesetzleche Kader fir den Ubau vu medezineschem Cannabis ze schafen. Dee soll nämlech nach dëst Joer zu Lëtzebuerg op den Instanzewee bruecht ginn. 2023 da wëll d'Regierung och de Kader fir den Accès zum rekreative Cannabis setzen, deen och soll kënnen zu Lëtzebuerg ugebaut ginn, esou d'Paulette Lenert.

"Fir elo de medezineschen ass et u sech esou, dass de Staat iwwert seng Legislatioun, iwwert d'Gesetzer d'Rumm setzt an dann ass et un de Produzenten, déi interesséiert sinn, dat eventuell ze maachen zu Lëtzebuerg, sech duerch dozou konform ze setzen. Beim net-medezinesche Cannabis ass et eng aner Saach, do ass déi Pist, op där mer elo sinn, fir mat Lizenzen eventuell ze schaffen, mee och do si mer am enken Austausch mat deene Länner, déi dat elo scho gemaach hunn."

Zil wier et, eng gewësse Qualitéit ze garantéieren an de Marché ze kontrolléieren, am Interêt vun der ëffentlecher Gesondheet. Nieft Lëtzebuerg hunn Holland, Däitschland a Malta Projete fir d'Legalisatioun vum Cannabis. Och wann dat an der Kompetenz vun den eenzele Länner an net vun der EU läit, wier d'Kommunikatioun an deem Dossier ganz wichteg, seet den Alexis Goosdeel, Direkter vum Europäeschen Drogen-Observatoire mat Sëtz zu Lissabon.

"Peut-être pas pour Malte, qui est sur une île, mais pour le Luxembourg, qui d'ailleurs est proche des Pays-Bas et de l'Allemagne. Le fait que il y ait 3 pays qui ont des frontières terrestre avec d'autres, le fait qu'ils décident la politique en ce qui concerne le cannabis aura potentiellement un impact sur la situaiton dans les autres pays, mais aussi potentiellement sur la circulation entre les états membres, les risques aussi peut-être de traffic accru ou au contraire des changements, des améliorations."

An dobäi kommen natierlech nach d'Traitéë vun de Vereenten Natiounen, déi Lëtzebuerg och ënnerschriwwen huet. Dofir kann d'Cannabis-Legaliséierung och nëmmen an engem experimentelle Kader a mat enger zäitlecher Limitt gemaach ginn.

Nach virum Enn vum Joer wëll de Gesondheetsministère e Gesetzesprojet deposéieren, fir den Ubau vu medezineschem Cannabis méiglech ze maachen. Dat huet d'Paulette Lenert dës Woch a Portugal annoncéiert, wou si op enger drogepolitescher Visitt war an ënnert anerem e Produktiounssite vu medezineschem Cannabis besicht huet. Si géing dovunner ausgoen, datt et relativ séier kéint goen, fir de gesetzleche Kader auszeschaffen, vun deem wat si vun de portugiseschen Autoritéiten héieren hätt, sou d'Gesondheetsministesch.

"Mir gehéieren zu deenen éischte Länner, déi Projete lafen hunn, fir de Leit Accès ze ginn zu medezineschem Cannabis, mir sinn och eent vun deenen 3 eenzege Länner, déi dat am Moment rembourséieren. An deem Sënn ass et och interessant, weiderzedenken a bei deenen ze sinn, déi och d'Produktioun méiglech maachen. Hei krute mer Informatiounen, wéi ee reglementaresche Kader et dofir brauch, wourop ee muss oppassen, fir eben dem Patient déi néideg Garantien ze ginn, wat d'Qualitéit betrëfft, wat d'Stabilitéit vum Produit betrëfft a wéi ee sech och uleet ronderëm e Produit, deen net direkt engem Medikament gläichzesetzen ass, fir deen um Maart kënnen ze verdreiwen."

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : ministère de la Santé Le Portugal étant un pionnier en matière de politique de drogues, notamment en ce qui concerne la décriminalisation et de réduction de risques, Paulette Lenert, Vice-Premier ministre et ministre de la Santé, s'y est rendue du 19 au 21 juin 2022.

Pendant une entrevue avec son homologue Marta Temido, ministre de la Santé du Portugal, Paulette Lenert a eu un aperçu des mesures prises dans le domaine de la décriminalisation des drogues, en vue des futures étapes de mise en oeuvre au Luxembourg. La ministre a par ailleurs rencontré le Dr. João Goulão, coordinateur national des drogues au Portugal.

Paulette Lenert a en outre visité l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT) à Lisbonne. Pendant une réunion avec Alexis Goosdeel, directeur, et Franz Pietsch, président de l'OEDT, Paulette Lenert a souligné la bonne collaboration avec l'OEDT, notamment concernant l'Enquête sur la population générale (General Population Survey). Ces enquêtes sont l'un des principaux outils sur lequel s'appuie l'indicateur clé sur la prévalence et les modes de consommation de drogues. La collecte et l'interprétation de données harmonisées et de bonne qualité au niveau européen permet de montrer la prévalence de drogues et de déterminer les futures politiques en la matière.

La visite était aussi l'occasion de visiter des infrastructures pour usagers de drogues de l'ONG Ares do Pinhal, notamment une offre de bas seuil sous forme d'une camionnette de distribution de méthadone et un espace de consommation supervisé.

La dernière étape du déplacement était consacrée à la visite de Tilray à Cantanhede, producteur de cannabis médicinal utilisé au Luxembourg.

Selon Paulette Lenert, l'objectif de la visite s'inscrit résolument dans la volonté de prendre une perspective de santé publique en matière de réglementation des drogues: «Une personne ayant une consommation de drogues problématique, donc avec des répercussions sur la santé mentale et physique, est un patient et non pas un criminel. Nous devons donc prôner une approche basée sur la réduction des risques, tout en maintenant la dignité humaine.»