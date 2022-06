En Dënschdeg den Owend gouf e Passant zu Bouneweg vun engem Onbekannten attackéiert. Den Täter wollt dem Affer eng Kette klauen.

D'Affer huet sech allerdéngs gewiert, wouropshin den Täter geflücht ass. D'Police konnt am Verlaf vum Owend ee Verdächtegen ermëttelen. De Parquet gouf informéiert a géint de presuméierten Täter gouf eng Plainte gemaach.

Kuerz no 22 Auer en Dënschdeg den Owend koum et zu engem heftege Sträit tëscht zwee Männer an der Avenue Monterey an der Stad. Hei gouf eng Persoun blesséiert an huet missen an d'Klinick ageliwwert ginn. De presuméierten Täter konnt no der Dot ermëttelt ginn. Wéi sech erausgestallt huet, war de Mann alkoholiséiert. Well hien eng Gefor fir sech an och fir aner Persounen duergestallt huet, koum hien an de Passagearrest. De Parquet gouf informéiert.