D'Tëlee stoung e Mëttwoch ganz am Zeeche vum Virowend vun Nationalfeierdag: Mir waren zu Esch, an der Stad an der Gemeng Kiischpelt mat dobäi.

Nodeems mer eng leschte Kéier 2019 de Virowend vun Nationalfeierdag esou richteg gefeiert hunn, dierfte vill Leit de Mëttwoch den Owend ënnerwee sinn, fir an den Donneschdeg eranzefeieren. Dat ganzt Land feiert um Virowend. Mir feiere mat a waren dowéinst zu Esch an an der Stad ënnerwee, fir Iech ze weisen, wat op deene verschiddene Plazen lass war.

Esch krut de Mëtteg Besuch vun der Ierfgroussherzoglecher Koppel. Den Ierfgroussherzog Guillaume a seng Fra, d‘Ierfgroussherzogin Stéphanie si kuerz viru 17 Auer op der Brillplaz agetraff, ier se mat de sëllegen Escher Veräiner a Richtung Gemengeplaz gaange sinn. Traditionell ass et jo sou, dass déi Ierfgroussherzoglech Koppel um Virowend vun Nationalfeierdag ëmmer op Esch kënnt, wärend de Grand-Duc Henri a seng Fra ëmmer eng aner Gemeng aus dem Land besichen. Dëst Joer ass dat Lellgen am Kiischpelt.

Um Oflaf vum Virowend vun Nationalfeierdag huet sech zu Esch no 2 Joer Pandemie awer näischt Grousses geännert. Et ass traditionell lassgaange mam Empfang vum Buergermeeschter an der Schäffe vun der Esch Stad, zesumme mam Minister op der Brillplaz. Do wou och de Musée de la Résistance ass. Vun do aus si si déi längste Foussgängerstrooss aus dem Land erof op d‘Gemengeplaz getrëppelt. Suivéiert vun engem Cortège, deen aus alle méiglechen Escher Associatioune besteet.

D‘Harmonie municipale an d‘Chorale hunn den Ufank gemaach, ier d‘Scouten an d‘Guidë komm sinn an d‘Police mat hiren Hënn, sou wéi déi verschiddenste Sport- a Kulturveräiner. Fir d‘Ierfgroussherzoglech Koppel ass et nom Passage vun de Veräiner virun der Tribün weider erop an de Festsall vun der Escher Gemeng gaangen, wou si Representante vu Gemeng, Betriber a soss Escher Perséinlechkeete konnte begréissen, ier se dunn op de Balcon gaange sinn, fir de Leit op der Plaz ze wénken.

Och an der Stad weess een, wéi een e Virowend vun Nationalfeierdag feiert. Mir hunn am Virfeld de Bols bei de Leit gefillt, déi beim Fakelzuch derbäi sinn a sech op dat traditionellt Freedefeier freeën.