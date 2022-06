De CGDIS huet dräi Accidenter e Mëttwoch den Owend gemellt.

Ugefaange mat engem accidentéierten Auto e Mëttwoch den Owend um 17.20 Auer tëscht Gouschteng an Éinen. Eng Persoun gouf blesséiert.

Méi Chance bei engem Accident tëscht Fenteng a Béiweng um 18 Auer. Do mellt den 112 keng Verwonnten.

De Samu huet missten an den Asaz no enger Kollisioun tëscht engem Auto an engem Moto kuerz virun 19 Auer um Wandhaff an der Areler Strooss. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.