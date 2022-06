Och dëst Joer goufe wärend der Zeremonie an der Philharmonie nees 8 Persoune fir hire besonneschen Asaz ausgezeechent.

Zivil Zeremonie op Nationalfeierdag / Rep. Annick Goerens

Dëst Joer goungen d'Medailen un de Journalist Philip Crowther, de Schrëftsteller Guy Helminger, d'Kächin Léa Linster, d'Dëschtennisspillerinnen Ni Xia Lian a Sarah De Nutte, d'fréier Präsidentin vun der ASTI Laura Zuccoli an déi zwee Liewensretter Ibrahim Ajdarpasic a Fernand Collet.

An der Philharmonie goufen en Donneschdeg de Moie Leit aus der Zivilgesellschaft geéiert, déi sech an den Déngscht vun anere Mënsche vun der Allgemengheet an der Gesellschaft agesat hunn.

De Journalist Philip Crowther, deen och RTL-Korrespondent ass, gouf geéiert fir säi Qualitéitsjournalismus a 6 verschiddene Sproochen aus der ganzer Welt an der lescht besonnesch dacks vum Terrain aus der Ukrain.

"Et representéiert een eng ganz Professioun hei, de Journalismus. A wat elo d'Wichtegkeet an d'Responsabilitéit vum Journalismus ugeet, ech spieren déi an der Ukrain, fir d'Noriichten ze erzielen. Ech probéieren, fir esou vill wéi méiglech Live-Berichterstattung ze maachen. Ech si jo och op ganz ville Sender, op ganz ville Sproochen. Dat gëtt mir d'Méiglechkeet, fir un esou vill Leit wéi méiglech ze kommen, fir d'Realitéit vun der Ukrain z'erzielen. A besonnesch well ech jo op der ukrainescher Säit schaffen, ass et och esou ee Contre-Pouvoire an engem gewëssene Sënn zu dem wat een iwwerhaapt däerf a Russland soen. Do dierf ee jo net soen, dass et ee Krich ass oder dass et eng Invasioun ass. Déi Fräiheet hunn ech. Ech hunn e bëssi méi Fräiheet fir d'Wourecht ze soen."

Den Auteur Guy Helminger gouf geéiert fir seng Verdéngschter an der Kultur an dat besonnesch als Auteur vun Poesie, Romaner, Essaien an Dréibicher.

D'Laura Zuccoli, déi fréier Presidentin vun der Asti, gouf geéiert fir hiren Asaz fir d'Zesummeliewen tëscht Lëtzebuerger an Auslänner.

Extrait Laura Zuccoli

"Ech war natierlech geréiert. Ech muss awer och soen, dass ech déi Récompense ugeholl hunn, well ech fannen, dass et einfach vill Leit gëtt, wéi ech, déi sech asetzen an ech einfach fonnt hunn, dass et e bëssi e Merci ass un all déi Leit, déi esou kleng Aarbechten hei an do maachen, fir dass mer eis treffen, zesumme liewen an eis versti mat all deenen Nationalitéiten, déi mer hei sinn. An awer och fir dat Element vun de Rechter. Ech mengen ech si jo awer och bekannt, dass ech mech fir verschidde Causen asetzen an ech mengen et ass wichteg, dass eng Demokratie, also iwwer mech ewech, all déi Léit, déi sech asetzen, dass dat hei gewierdegt gëtt."



Am Dubbel goufen d'Dëschtennisspillerinnnen Ni Xia Lian a Sarah De Nutte geéiert fir hir vill sportlech Succèsen. Ënner anerem konnte béid Fraen am Dubbel op der Weltmeeschterschaft zu Houston an den USA d'Bronzemedail gewannen.

D'Léa Linster ass dann och en Numm, dee ville Leit bekannt ass. Déi fréier Stärekächin gouf en Donneschdeg de Moie geéiert, fir hire joerzéngtelaangen Asaz fir d'Lëtzebuerger Gastronomie.

En Donneschdeg de Moie goufen dann och zwee Häre geéiert fir hiren Zivilcourage. Dorënner den Ibrahim Ajdarpasic. Hie war Kommissioune maachen, wéi hie gesinn huet, dass e Mann probéiert huet, sech selwer unzefänken. Ouni ze zécken ass hie bei de Mann gelaf an huet versicht, d'Feier mat engem Schal ze erstécken.

Extrait Ibrahim Ajdarpasic

"Heute morgen war ich ein bisschen aufgeregt. Als ich den Mann begegnet habe, der sich antzünden wollte und angezündet hat, war es ein sehr schönes Gefühl. Jemandem das Leben zu retten und dann damit zu leben, ist wirklich sehr schön. Und der heutige Tag ist super. Ich habe den Grand-Duc kennengelernt und auch die anderen. Das hat wirklich Spaß gemacht."



Den zweete Mann, dee fir dës Rettung geéiert gouf, ass de Fernand Collet, Buschauffer bei der Stad Lëtzebuerg. Hien huet de Feierläscher aus dem Bus geholl, fir ze hëllefen. Béid Männer goufen also wéi gesot fir hiren Zivilcourage geéiert.

"Solidaritéit" am Mëttelpunkt vun de Riede vum Grand-Duc Henri, Premier Xavier Bettel a Chamberpresident Fernand Etgen

An de Riede vum Grand-Duc Henri, dem Premier Xavier Bettel an dem Chamberpresident Fernand Etgen stoung d'Solidaritéit um Programm. Solidaritéit wärend der Pandemie an elo mat den Ukrainer awer och Solidaritéit ënnereneen. Et gouf eng Gedenkminutt fir d'Affer vun der Pandemie an awer e grousse Merci fir d'Gesondheetspersonal.

Kënnen mir wierklech an der Serenitéit feieren? Dat huet eise Staatschef, de Grand-Duc Henri, sech en Donneschdeg de Moien direkt am Ufank vu senger Ried gefrot - an dat réckbléckend op d'Pandemie an mam Bléck op de Krich an der Ukrain. Dat alles géing weisen, wéi séier sech eis modern Gesellschaft géing veränneren.

"Léif Matbierger. Ech hat mir virgeholl, an dëser Usprooch Wierder ze fannen, fir eis nees Courage an Hoffnung ze ginn. Wann een d'Zäit nëmmen e bëssen zeréckdréint, zum Beispill an d'90er-Joren, da gesäit een, wéi vill uerg international Krisen a Konflikter Lëtzebuerg schonn iwwerstanen huet. A wéi schlëmm och ëmmer d'Auswierkunge waren, hunn mir et fäerdeg bruecht, all Kéier nees opzestoen an d'Lëtzebuerger Success-Story weider ze schreiwen. An dat ass net dem Zoufall ze verdanken."

De Premier ass a senger Usprooch nach eng Kéier op seng Rees op Kiew agaangen, wou hie schrecklech Biller gesinn hätt. D'Regierung wëll d'Ukrain weider ënnerstëtzen. Wéi genee huet de Premier an der Ried net betount. Hie wéilt sech zu Bréissel um Donneschdeg an um Freideg um EU-Sommet dofir asetzen, dass d'Ukrain e Stéck méi no nach un d'Europäesch Unioun ka réckelen. Och de Fernand Etgen huet betount, dass d'Heemecht eis esou wichteg wär, an d'Heemecht hätten elo vill Ukrainer duerch de Krich einfach ofgeholl kritt.

Lëtzebuerg wéilt sech asetzen, dass och si d'Gefill vum europäesche Fridde kréien. Heemecht, dat ass och Natur, d'Ressourcë si limitéiert, de Fernand Etgen huet de Klimaschutz als groussen Challenge beschriwwen.