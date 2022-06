Vun en Donneschdeg 18 Auer bis an d'Nuecht era géint 3 Auer gëllt fir ganz Lëtzebuerg eng Alerte jaune. Dat huet den nationale Wiederdéngscht matgedeelt.

Et muss een also mat Donnerwiedere rechnen, bei deenen da bis zu 25 Liter Reen op de Metercarré kënne falen. Och kleng Knëppelsteng sinn net ausgeschloss, dat ganzt bei Wandvitesse vu bis zu 70 Stonnekilometer.

Dem Wiederradar no, dierft et wuel haaptsächlech tëscht 19 an 21 Auer ongemittlech ginn. Kachelmannwetter geet dovun aus, dass plazeweis och Wandspëtzte vu bis zu 100 Stonnekilometer méiglech sinn.