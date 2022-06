De Kardinol Jean-Claude Hollerich huet ënnerstrach, datt den Individualismus, dee sech an der Gesellschaft breet mécht, net dierf verstäerkt ginn.

"Mir hunn och wärend dem COVID fir Iech gebiet ... mir sinn awer ganz frou, datt mer elo erëm zesumme kënnen hei sinn an zesumme kënne feieren." Mat deene Wierder huet de Kardinol Jean-Claude Hollerich déi groussherzoglech Famill ëm 16.30 Auer am Te Deum an der Kathedral begréisst. Den éischten Te Deum no zwee Joer Pandemie. De Gottesdéngscht gouf vu Vertrieder vu 4 Kulte gehalen.



Ee Sujet an der Priedegt vum Kardinol Jean-Claude Hollerich war de Krich an der Ukrain. Hie sot deen Ugrëffskrich dierft net am Numm vun der Relioun an am Numm vum Herrgott rechtfäerdegt ginn. Dat wier en NO-GO.



De Kardinol huet ënnerstrach hien hätt grouss Bewonnerung fir dat ukrainescht Vollek, dat sech mat groussem Courage géint de Feind wiert a freet sech wéi mir an der Plaz vun den Ukrainer géife reagéieren.

1940 hätte mir de selwechte Courage gehat, mä - esou de Kardinol- wéi wier dat haut? Hätte mir elo nach dee selwechte Courage eis zesummenzestellen géint eng Aggressioun?

Eng Gesellschaft bréicht eng gerecht Harmonie. De Jean-Claude Hollerich huet dofir gewarnt, datt d'Schéier tëschent aarm a räich net dierf ze grouss ginn. Et wier wichteg, datt jiddereen vun deem erschaffte Wuelstand kéint profitéieren, och wat d'Wunnenge betrëfft.



De Kardinol huet och ënnerstrach, datt den Individualismus, dee sech an der Gesellschaft breet mécht, net dierf verstäerkt ginn. Hien huet um Enn vu senger Priedegt, u Jiddereen appelléiert erëm méi Zäit mat senge Matmënschen ze verbréngen.