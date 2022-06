D'belsch Police freet ëm Mathëllef bei der Sich nom 32 Joer ale Vincent Chaussende, dee sech am Lëtzebuerger Grenzgebitt kéint ophalen.

Wéi déi belsch Police schreift, wier en dem 23. Juni 2022 géint 12.35 Auer op der Nationalstrooss 68 zu Deewelt gesi ginn. Géint 13 Auer dunn an der Géigend vum Centre commercial Knauf op der Schmëtt.

Eng leschte Kéier gouf e géint 13.30 Auer an der Géigend vum "K-Restaurant" zu Ëlwen gesinn. Duerno feelt all Spuer vun him.

De Mann ass éischter vu schmueler Statur, huet brong Hoer an e Baart. Hie schwätzt net, ma kommunizéiert éischter duerch jäizen.

Den Ament wou e verschwonnen ass, hat en en hellgrénge Polo un an e wäisse Short oder Kalzong. Hie war buerféiss ënnerwee. Hie kann duercherneen an desorientéiert wierken.

Ween de Vincent gesinn huet, soll sech w.e.g. um 113 mellen, bei der Police zu Ëlwen oder soss engem Policebüro.

Weider Informatioune fënnt een op dem Site vun der belscher Police.