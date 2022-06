En Donneschdeg den Owend an e Freideg am fréie Moie sinn zwee Gefierer op der Areler an Tréierer Autobunn accidentéiert.

Géint 22.31 Auer koum et op der A6 tëscht Capellen an dem Briddel zu engem Accident, eng Persoun gouf verwonnt. Dann huet et kuerz no 2 Auer op der A1 a Richtung Tréier tëscht Mënsbech a Fluessweiler geknuppt. De Bilan ass och hei ee Blesséierten.