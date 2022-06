Op engem Camping an der Rue des Moulins gouf den 21. Juni eng Rulott matgoe gelooss. Informatioune si fir d'Police Iechternach.

Tëscht 8 Auer moies an 12.57 Auer mëttes ass den Déifstall am Mëllerdall geschitt. Geklaut gouf eng gro Rulott vum Typ Averso vun der Mark Bürstner.

Wéi d'Police schreift, sollen éischten Informatiounen no een oder e puer Täter eng hëlze Clôture an Ofspärung op d'Säit geraumt an eng Barrière opgemaach hunn.

Wien eppes gesinn huet, soll sech bei der Police Iechternach via Telefon (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail (police.echternach@police.etat.lu) mellen.