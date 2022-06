Nuets ass um Findel vill lass. De Christian Schmitz gëtt en Abléck a seng Aarbecht am Cargo Center vun der Luxair.

Wann déi eng de Feierowend genéissen, geet et fir eng Rei Leit hei am Land eréischt op d' Schaff. Et gi Betriber a Servicer, an deene 24/24, dacks och 7 op 7 Deeg geschafft gëtt. Sou och am Cargo Center vun der Luxair um Findel. Am Kader vun eiser Serie "Nuetsschicht" hu mir do de Christian Schmitz eng Nuecht laang mat der Kamera begleet. Hien ass zanter méi wéi 21 Joer een Deel vun der Luxair-Cargo-Ekipp a koordinéiert op der Nuetsschicht en Team vu ronn 200 Mann. De 45 Joer ale Shift-leader weess: nuets ass am Cargo Center esou richteg vill lass.

