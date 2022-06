D'Police mellt en Déifstall op der Gare. En Onbekannten huet 50 Euro an e Smartphone matgoe gelooss.

En Donneschdeg de Moie géint 8 Auer krut e Mann, deen op der Kräizung Avenue de la Gare/Avenue de la Liberté Suen opgehuewen huet, 50 Euro a säin Handy geklaut. Beim Versuch, d'Kaart aus dem Automat erauszehuelen, gouf se beschiedegt an zeréckgelooss. Wéi d'Police schreift, handelt et sech beim Täter ëm eng Persoun mat wäisser Hautfaarf a schwaarzen Hoer. Den Déif hat zum Zäitpunkt vun der Dot e gréngt Iewescht un.

Accidenter mat Materialschued - Alkohol am Spill

Zu Péiteng war en Donneschdeg den Owend géint 23 Auer en alkoholiséierte Motocyclist ënnerwee. Dësen ass op der Kräizung Rue du Stade/Avenue de l'Europe mat senger Maschinn accidentéiert. Wéi sech op der Plaz erausgestallt huet, hat de Motorradsfuerer Alkohol consomméiert. Hien huet säi Permis missen ofginn. Well et géint hien e Fuerverbuet gouf, gouf säi Gefier op Uerder vum Parquet saiséiert.

E puer Stonne méi fréi ass en Automobilist zu Beetebuerg op der Kräizung Route de Mondorf/Rue du Parc mat sengem Won géint e Luuchtepotto gerannt. Den alkoholiséierte Chauffer gouf net blesséiert. Hie krut e provisorescht Fuerverbuet an huet säi Fürerschäi missen ofginn.

E weideren Accident gouf et en Donneschdeg den Owend um 20 Auer. An der Stad sinn an der Rue d'Eich zwee Autoen net laanschtenee komm. Eng Persoun krut de Fürerschäin ofgeholl. Och hei war Alkohol am Spill.