Alleguerten d'Homeoffice-Deeg, déi e Frontalier bis Enn 2022 leescht, ginn also net bei déi 25-Prozent-Reegelung vun der EU dobäigezielt.

Déi europäesch Legislatioun gesäit u sech vir, datt e Frontalier, dee méi wéi 25 Prozent vun senge Schaffstonnen ausserhalb vu sengem Aarbechtsland gemaach huet, seng Affiliatioun vun der Securité sociale a sengem Heemechtsland misst bezuelen an net, wéi soss, a sengem Aarbechtsland. Dës Reglementatioun gouf 2020 wéinst Corona ausgesat. Domadder wollt een op EU-Niveau et Frontalieren erméiglechen, ouni méiglech negativ Nieweneffekter méi Deeg am Homeoffice ze maachen. D'EU hat sech dës Ausnam gëeenegt, fir d'Verbreede vum Coronavirus anzedämmen.

Ufank vun dësem Joer gouf annoncéiert, datt dës Reegelung de leschten Dag am Juni géif auslafen. Ma wéinst den aktuell awer héijen Zuele vu Coronafäll hunn d'Membere vun der "Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne" decidéiert, fir dëst Auslafen net op den 30. Juni ze fixéieren, mä eng Iwwergangsphas vu 6 Méint, also bis den 31. Dezember 2022, z'erméiglechen.

Dat huet de Ministère vun der Sécurité sociale e Freideg matgedeelt. Et gëtt am Schreiwes awer präziséiert, datt dës Ausnam aktuell just fir de Beräich vun der Sécurité sociale gëllt. De steierleche Volet, wou et mat all Nopeschland vu Lëtzebuerg en aneren Accord gëtt, läit an der Kompetenz vum Finanzministère an ass duerch dës Decisioun net ausser Kraaft gesat.

De Communiqué