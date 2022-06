Le 24 juin 2022, après une présentation devant la commission de la Sécurité intérieure et de la Défense de la Chambre des députés, le ministre de la Défense, François Bausch, a dévoilé les grandes lignes de l’évolution de l’effort de défense lors d’une conférence de presse. Suite à l’évolution de la situation sécuritaire en Europe et du contexte politique, en particulier en rapport avec la guerre en Ukraine, l’effort de défense du Luxembourg sera substantiellement augmenté pour atteindre les 1% du PIB à l’horizon 2028. Par rapport à 2014, l’effort de défense aura été multiplié par 5 pour atteindre presque 1 milliard d’euros. Ainsi, la Défense luxembourgeoise continuera à respecter ses engagements au sein de l’OTAN et de l’UE et restera un partenaire solidaire et fiable. La situation particulière du Luxembourg Lors du sommet du Pays de Galles en 2014, l’OTAN avait demandé aux États membres de tendre vers un effort de défense à hauteur de 2% du PIB, une recommandation de longue date de l’OTAN. Depuis 2014, le budget de défense du Luxembourg a augmenté de plus de 230%. Cependant, il y a lieu de noter que la méthode de calcul de l’effort de défense, sur base du PIB d’une nation, est une méthode de calcul qui ne tient ni compte de la réalité du terrain, ni de la situation spécifique du Grand-Duché qui affiche un PIB par habitant bien au-dessus de la moyenne des États membres de l’Alliance. La planification budgétaire, et plus particulièrement la mise sur pied de nouveaux projets, doit tenir compte de la taille de la Défense luxembourgeoise et être en phase avec les ressources humaines disponibles. Une augmentation trop rapide les dépenses pour des projets d’envergure, afin de se rapprocher de la recommandation OTAN de 2% du PIB, risquerait de bloquer des ressources humaines qui ne pourraient plus être utilisées pour accomplir les objectifs en matière de défense fixés par l’OTAN pour le Luxembourg. «Dépenser plus ne signifie pas nécessairement être plus efficace et ne doit pas être une fin en soi», a noté le ministre de la Défense, François Bausch, dans ce contexte. La trajectoire de l’effort de défense La réalisation des objectifs fixés dans le cadre de la procédure NDPP (NATO Defense Planning Process) restera une priorité absolue pour la Défense luxembourgeoise. Ainsi, la nouvelle planification de l’évolution de l’effort de défense vise à contribuer à combler des lacunes capacitaires au niveau de l’OTAN et de l’UE tout en se focalisant sur le développement des domaines clés de la Défense luxembourgeoise: ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)

Transport aérien

Technologies spatiales

Cyber Sur base d’études réalisées auprès de la Direction de la défense et de l’armée, les acteurs concernés ont estimé qu’il soit réaliste d’atteindre les 1% du PIB au plus tôt en 2028 et de maintenir aussi cet effort, sous certaines conditions (recrutement, partenariats et coopérations, évolution du PIB, cycle de production et accès technologique, etc.). L’effort de défense sera réalisé et maintenu grâce à un certain nombre de projets (actuels et futurs) consolidant la position luxembourgeoise au sein de l’OTAN et de l’UE comme un partenaire fiable en matière de défense. À travers une consolidation et un renforcement des domaines d’expertises, l’effort de défense pourra être assuré pendant la période visée. La trajectoire retenue pour l’effort de défense est la suivante: 2023: 0,71% du PIB (± 573 mio d’euros)

2024: 0,77% du PIB (± 649 mio d’euros)

2025: 0,83% du PIB (± 728 mio d’euros)

2026: 0,89% du PIB (± 814 mio d’euros)

2027: 0,95% du PIB (± 906 mio d’euros)

2028: 1% du PIB (± 994 mio d’euros) Par rapport à l’ancienne planification, décidée par le gouvernement en conseil en 2019, qui prévoyait un effort de défense à hauteur de 0,72% du PIB à partir de 2014, cette nouvelle trajectoire engendra des dépenses additionnelles de 793 millions d’euros sur la période 2024-2028. Les projets majeurs Les fonds alloués à la Défense seront utilisés pour: Réaliser notre objectif capacitaire du bataillon de reconnaissance belgo-luxembourgeois dès 2028

Acquisition du matériel et des équipements militaires;



Mise en place d’un stock de munitions selon les exigences OTAN;



Mise en place de l’infrastructure nécessaire pour le soutien du bataillon. La poursuite de nos engagements dans le domaine aérien:

Assurer le maintien en condition, la modernisation et le développement de nos capacités existantes;



Continuer et développer la contribution luxembourgeoise aux programmes de surveillance aérienne de l’OTAN afin de garantir leur opérationnalité;



Soutenir et développer la fourniture de services à nos partenaires au sein des organisations dont le Luxembourg fait partie. La poursuite et le développement des capacités des systèmes aériens de surveillance et d’observation pilotés à distance. L’élargissement et le développement de nos capacités dans le domaine spatial en ligne avec la Stratégie spatiale de défense, publiée en 2022:

Communication satellitaire (SATCOM)



Earth Observation (LUXEOSys)



Space Situational Awarness



Clean Space

Le développement de nos capacités de défense et de sécurité cyber.

Les investissements dans l’infrastructure militaire à travers:

La participation au projet capacitaire UE de mobilité militaire renforcée et du projet (PESCO) de réseau de pôles logistiques en Europe;



La rénovation et le maintien de l’infrastructure militaire nationale et internationale (OTAN) au Luxembourg. En résumé Lors du sommet de l’OTAN à Madrid, les 29 et 30 juin 2022, le gouvernement luxembourgeois annoncera une trajectoire de l’effort de défense visant à atteindre 1% du PIB, soit environ 1 milliard d’euros, au plus tôt à partir de 2028. Cette planification, adoptée par le gouvernement en conseil sur proposition du ministre de la Défense, se base sur l’analyse des besoins actuels et futurs de l’armée et de la Direction de la défense et elle sera mise à jour régulièrement. La réalisation de cet objectif dépendra cependant partiellement d’acteurs externes, sur lesquels la Défense luxembourgeoise n’exerce pas de contrôle. «Les investissements planifiés répondent à nos objectifs capacitaires, à nos besoins et à ceux de nos partenaires. À travers cette approche, le Luxembourg affirme sa position de partenaire solidaire et fiable en matière de défense au sein de l’OTAN et de l’UE», a conclu le ministre François Bausch.