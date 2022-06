Engem Vott vum neie Projet de loi steet näischt méi am Wee. E Mëttwoch soll an der Chamber driwwer ofgestëmmt ginn.

Nodeems d‘Maskeflicht am ëffentlechen Transport ofgeschaaft gouf, solle weider Mesuren méi labber gemaach ginn: den 3G-Regim an de Spideeler an an de Fleege- an Altersheemer fält ewech. Do muss awer weiderhin e Mask ugedoen ginn. Da ginn déi sanitär Mesuren an de Prisongen an am Centre de Rétention ofgeschaaft.

Infizéiert Persoune mussen sech just nach 7 Deeg isoléieren amplaz 10. Mat zwee negative Schnelltester bannent 24 Stonne kann een sech awer fréizäiteg aus dem Isolement befreien.

Sollt de Projet de Loi an der Chamber guttgeheescht ginn, géif et bis den 31. Oktober inclus gëllen.

Et si weider Lockerungen, confirméiert de President vun der Santéskommissioun an der Chamber Mars Di Bartolomeo RTL géintiwwer, allerdéngs wär Covid nach present an et géif gëlle weider opzepassen. Et wär Fräiheet op Sursis, esou den LSAP-Deputéierten.