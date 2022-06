E fréiere Gardien kritiséiert, d'Unisec wier just eng Struktur, déi Lëtzebuerg um Pabeier soll gutt ausgesi loossen.

E fréiere Gardien aus der Unité de sécurité zu Dräibuer huet sech dëser Deeg, no engem Reportage op der Tëlee bei RTL gemellt, mam Zil d'Ëffentlechkeet iwwert dat z'informéieren wat hannert de Maueren vun der Unisec geschitt - oder eben net géif geschéien.

Zu Dräibuer feelt et u Personal, dofir huet ugangs dës Joers eng privat Sécherheetsfirma missen engagéiert ginn, wéi den Direkter vum staatleche Centre socio-educatif Ugangs der Woch confirméiert hat.

Dee fréiere Gardien kritiséiert, d'Unisec wier just eng Struktur, déi Lëtzebuerg um Pabeier soll gutt ausgesi loossen, a Wierklechkeet géif et awer un engem Gesamtkonzept feelen. Déi Jonk géifen dofir och praktesch esou aus der Struktur erausgoen, wéi se era komm sinn, bedauert de Mann, deen anonym wëll bleiwen, an deem seng Stëmm mer dofir och verstallt hunn.

"Ech kann net genau beleeën, datt guer net mat hinne geschafft gëtt, mä definitiv net genuch. Psychologesch gëtt do a mengen Aen net genuch geschafft. De Beweis ass do, do si *Pensionnairen, déi kommen 3 oder 4 Mol zeréck. Dat seet jo awer alles. Wann do Pensionnaire sinn, déi ëmmer erëm kommen, bedeit dat jo datt am Fong näischt aus der Situatioun geléiert gouf."

UNISEC: Pensionnairen kommen 3-4 mol zeréck

D'Gardiene géifen all fort lafen, well se keng Ënnerstëtzung vun der Direktioun géife kréien a sech op hirer Aarbecht net méi géife sécher fillen. Am Januar haten Jonker an der Unisec rebelléiert. Deemools hat d'Police misse geruff ginn. 3 Poliziste ware wärend deem Asaz blesséiert ginn. Donieft hate 4 Mataarbechter aus der Unisec an 3 Jonker fir eng Kontroll missen an d'Spidol bruecht ginn.

*Pensionnaire ginn déi Jugendlech intern genannt, déi an der Unisec ënnerbruecht sinn.