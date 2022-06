Zënter 2016 këmmert sech d'ASBL Passerell ëm d'Berodung vu Refugiéeën a Saache Rechtsfroen. Bis zu 10 Refugiéen den Dag gi vun der Associatioun beroden.

Vun Enn August u wäert awer viraussiichtlech net méi all Refugié kënne vun der Passerell begleet ginn. Dëst well d'finanziell Mëttele knapp ginn an d'ASBL hir véier fix Salariéen net méi bezuele kann.

Finanziell Mëttelen ASBL Passerell / Rep. Sabrina Backes

Finanzéiert gouf de Service vu Passerell uganks nach duerch d'Oeuvre Nationale Grande-Duchesse Charlotte. Duerno konnte si duerch de Verkaf vun engem eegene Buch a Formatiounen och selwer Suen erakréien. Och Spende sinn derbäi komm. Trotzdeem géingen d'finanziell Mëttele knapp ginn, d'Ambre Schulz, Coordinatrice vun de Projeten, erkläert:

"On a aussi reçu des dons de personnes privées, des mècènes d’entreprises qui nous permet de maintenir cette activité, mais il nous manque un soutien au niveau public des ministères compétents. On reçoit de soutiens, mais ils ne sont pas suffisants pour maintenir une activité. On ne demande pas d’être financé 100% par des fonds publics, mais qu’au moins on reçoit un financement qui nous perment de durer sur le long terme."

Och géingen dem Ambre Schulz no d’staatlech Hëllefen haaptsächlech u kulturell a sozial Projete goen, mee net spezifesch u Projeten, déi sech fir d'Mënscherechter asetzen. Duerfir misst ee sech awer besonnesch asetzen:

"Quand on dit que le Luxembourg est une démocratie, le Luxembourg est un pays où les droits de l’homme sont appliqués. Il faut continuer à travailler pour l’application des droits humains, continuer aussi à questionner certaines pratiques et cela fait aussi partie du bon fonctionnement d'une démocratie."

Wann d'finanziell Situatioun also sou weider géing goen, kéinte se hir fix Salariéen net méi bezuelen. Nieft engem feste Reseau aus Benevollen, ënner anerem Affekoten an Assistant-socialle wieren awer och d'Salarié wichteg. D'Ambre Schulz:

"Il va y avoir une diminution drastique de nos activités parce qu’on fait nos salariés reçoivent des personnes pendant les permanences. Si on n’a plus de salariés, on ne pourra plus en fait recevoir des personnes. Le suivi des dossiers est une activité principale des salariés et celle-ci prend énormément de temps..."

Drënner leide géingen also déi Leit, déi Hëllef bréichten. Viru méi wéi enger Woch hu se schonns hire Beneficiairen annoncéiert, datt se keng nei Leit méi berode kënnen.

D'ASBL huet souwuel um nationalen ewéi och um internationalen Niveau Demande fir finanziell Ënnerstëtzung gemaach. Mä dat wiere Prozesser, déi vill Zäit an Usproch huelen. Eng Äntwert hätte si nach net kritt.

Passerell erhofft sech och nach Ënnerstëtzung vu private Leit, dëst geet ënner anerem iwwer Donen. Weider Informatiounen heiriwwer ginn et op hirem Internetsitte ewéi och op hirer Facebook Säit.