Nieft enger Kläpperei huet d'Police och missen op eise Stroossen intervenéieren, well eng Partie alkoholiséiert Automobilisten ënnerwee waren.

E Samschdeg de Moie koum et zu Péiteng zu enger Kläpperei. Wärend dem Sträit huet ee Mann e Messer gezunn, wouropshin d'Police vu Sécherheetsbeamte geruff gouf. Eng éischt Patrull ass géint 5 Auer agetraff a konnt d'Persoun mam Messer direkt entwaffnen an immobiliséieren.

E weidere Mann huet vun de Polizisten aus Sécherheetsgrënn missen immobiliséieren ginn. Dobäi ass dësem Verdächtegen en "Schlagring" op de Buedem gefall, deen hien am Virfeld versicht hat, unzedoen. De Mann huet probéiert, sech aus de Grëffer vun der Police ze léisen an d'Polizisten z'iwwerwältegen, wat him net gelongen ass, och, well d'Beamte vum Sécherheetspersonal de Polizisten gehollef hunn.

Beim Versuch, béide Männer Handschellen unzedoen, goufen d'Beamte vun der Police verbal aggresséiert. Ausserdeem gouf et Géigewier vun deenen zwee. Eréischt wéi déi zweet Patrull bis op der Plaz war, huet sech d'Situatioun berouegt. Op Uerder vum Parquet gouf eng Plainte wéinst Rebellioun an dem Besëtz vun illegale Waffen agereecht.

Tëscht Bur an Tënten gouf e Freideg den Owend géint 21 Auer en Automobilist gestoppt, deen ënner Alkoholafloss ënnerwee war. De Permis gouf agezunn. Da mellt d'Police nach en alkoholiséierte Chauffer zu Péiteng an der Route de Longwy. Hei gouf et e provisorescht Fuerverbuet. Ee weidere Fall vun Alkohol hannert dem Steier gouf et dann nach an der Stad vum Glacis a Richtung Beggen. Den Automobilist war säi Fürerschäin nach op der Plaz lass.