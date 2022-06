Domadder sinn elo déi véier Héichuewe vun der Atomzentral fir eng kuerz Zäit vum Netz geholl.

Cattenom ass am Moment ganz ofgeschalt, dat aus verschiddenen Ursaachen: Nodeems 3 Reaktere wéinst Maintenance-Aarbechten schonn zanter enger Zäit net um Reseau waren, gouf an der Nuecht op e Samschdeg dann och de Reakter Zwee präventiv ofgeschalt. Wéi et an engem Schreiwes vun EDF heescht, ginn et Problemer mat der Ventilatioun. Den Arrêt wier awer nëmme vu kuerzer Dauer.