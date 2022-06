E Sonndeg den Owend géint 21.15 Auer hat et zu Käerjeng an der Avenue de Luxembourg an enger Kiche gebrannt.

Wéi de CGDIS mellt, gouf eng Persoun verwonnt. D'Pompjeeë vu Käerjeng a Péiteng waren am Asaz, grad ewéi d'Ambulanz vu Keel. Géint 21.45 Auer ass an der Stad an der Rue de Neudorf en Automobilist mat sengem Gefier an e Potto gerannt. Hie blouf et beim Materialschued.