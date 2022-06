D'Police sicht no Zeien, nodeems e Sonndeg zu Esch en Auto, méi genee e bloen Toyota Verso mat Lëtzebuerger Placken, geklaut gouf.

An der Hollerecher Strooss am Garer Quartier an der Stad war et de Beamten e Sonndeg géint der Owend gelongen, e verdächtege Won mat zwee Passagéier ze stoppen. Den Auto war opgefall, well e virdrun op der Escher Autobunn a Richtung Stad op der Héicht vu Leideleng an d'Leitplanke gerannt war. Nach do virdrun soll e souguer bal an e Foussgänger gerannt sinn, wéi am Police-Bulletin e Méindeg ze liesen ass.

An der Stad hunn d'Beamten du festgestallt, dass et sech ëm den Auto handelt, deen um selwechten Dag tëscht 16 Auer an 20 Auer zu Esch geklaut gi war. De Chauffer hat iwwerdeems kee Permis an en hat Alkohol an Droge konsuméiert.

Op Uerder vum Parquet gouf e Protokoll wéinst Vol a wéinst Fueren ënner Alkohol- an Drogenafloss geschriwwen.