Wéi d'Gewerkschaft LCGB an engem Communiqué matdeelt, gouf fir déi nächst 3 Joer en neie Kollektivvertrag bei Lidl Lëtzebuerg ausgehandelt.

Et gëtt eng Partie strukturell Augementatiounen, wat d'Bezuelung ugeet. Lidl huet eegenen Aussoen ëm déi 300 Mataarbechter an den 11 Butteker am Land.