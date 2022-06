E Méindeg de Moie géint 6.20 Auer ass tëscht Boxer a Clierf en Automobilist mat sengem Gefier an e Bam gerannt. De CGDIS mellt 1 Blesséierten.

Am Asaz waren d'Pompjeeën an d'Ambulanz vu Clierf.

Kuerz virun 9 Auer gouf et dunn nach e Blesséierten no engem Accident zu Beetebuerg an der Munnerefer Strooss. Den Escher Samu war op d'Plaz geruff ginn, grad ewéi d'Pompjeeë vu Beetebuerg an Diddeleng, an d'Diddelenger Ambulanz.