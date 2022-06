Wéi d'Police e Méindeg am Nomëtteg mellt, hu leschte Freideg bei enger Policekontroll op der Gare zwou Persoune probéiert, sech duerch d'Bascht ze maachen.

Ee vun den zwee Männer war allerdéngs net séier genuch, d'Police konnt hien direkt stoppen. Hien huet sech opfälleg beholl, heescht et am Policebulletin. Virun de Beamten hätt hien ëmmer nees probéiert ze Schlécken, esou wéi Drogendealer et maachen, wann si an hirem Mond verstoppten Drogeplombe verschwanne loosse wëllen.

Kuerz nodeems deen éischte Verdächtege gestallt konnt ginn, huet d'Police och deen zweete Mann gepëtzt. Hien hat probéiert, sech an engem Supermarché ze verstoppen. Och hien huet virun der Police onbekannte Géigestänn, déi hie schonn am Mond hat, ofgeschléckt.

Op Uerder vum Parquet goufen déi zwee Männer klinesch ënnersicht - insgesamt 18 Drogekugele goufe fonnt. D'Drogen, genee wéi Boergeld an zwee Handye goufen dobäi séchergestallt. Béid Männer goufe festgeholl an e Samschdeg de Moien dem Untersuchungsriichter virgefouert. Dësen huet ee Mandat d'arret géint déi zwee Verdächteger ausgeschwat a si koumen nach den nämmlechten.