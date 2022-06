Wann a verschiddene Länner d'Liewensmëttel knapp ginn, erënnert een dat a wéi enger privilegéierter Situatioun mir hei nach Liewen.

Am Joer 2018 huet all Resident an der Moyenne 88,5 kg Liewensmëttel ewechgeheit. Um Maart an der Stad spiert een, datt d'Gewunnechte bei de Leit amgaang sinn, sech ze änneren.

Lëtzebuerger Uebst a Geméis ass gefrot, fir den eege Bedarf vum ganze Land, gëtt allerdéngs net genuch ugebaut. Et géif een am eestellege Prozentberäich leien. Potential hätt ee genuch, eng Schwieregkeet bei de Fräilandkulturen wier den Accès zu bezuelbarem Waasser. Landwirtschaftlech Betriber kéinte Poretten, Zelleri, Kabes a villes méi an der Fräilandkultur ubauen.

Hei missten d'Prozeduren, fir Baugeneemegungen ze kréien, vereinfacht ginn, fir iwwerhaapt Konkurrenzfäeg mam Ausland ze bleiwen. Fir den erfuerene Geméisgäertner kéint Lëtzebuerg bannent 2-3 Joer op 30 Prozent Eegeproduktioun kommen, politesche Courage wier gefuerdert.

Eng méi regional a lokal Geméisproduktioun kéint och den Opwäerts-Trend vun de Präisser, déi um Enn beim Client ukommen, e bësse bremsen.