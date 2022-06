"Zesumme fir d'Wuelbefanne vun de Jonken", dat ass de Slogan fir déi nächst 3 Joer.

An den nächste 4 Joer soll de Jugendpakt Impulser liwweren, fir d’Wuelbefanne vun de Jugendlechen ze verbesseren. De Pakt gouf e Méindeg den Owend um Belval presentéiert. Zil ass et, d’Wuelbefanne vun de Jonken ze verbesseren, an heibäi sollen d’Schoulen e wichtegen Acteur ginn.

Jugendpakt - ReportHoffmann

Dofir sollen ënner anerem pluridisziplinär Ekippe responsabel ginn, déi professionaliséiert ginn, ënnersträicht d'Claire Friedel vum Cepas. Ma och an der non-formaler Bildung wëllt ee versichen, deene Jonken ze Hëllefen, fir sech besser op d’Erausfuerderunge vum Liewen ze preparéieren, wéi den DP-Educatiounsminister Claude Meisch sot.

An der Etüd koum och eraus, datt déi Jonk dacks géingen zécken, ier se professionell Hëllef an Usproch huelen. E Message, deen hie géing eescht huelen, sou de Minister. Dofir soll an Zukunft vertrauen opgebaut ginn, datt si Hëllef sichen a fannen, wann si Hëllef brauchen.

Doriwwer eraus misst och an der Jugendaarbecht dorunner geschafft ginn, jiddereen ze areechen, och Jonker aus defavoriséierte Milieuen.

Schlussendlech misst dann och um Sujet mental Gesondheet weider geschafft ginn, dat besonnesch fir en z'enttabuiséieren.