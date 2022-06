Géint 7.55 Auer en Dënschdeg de Moie gouf et an der Route de Longwy zu Märel eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Moto.

Hei gouf eng Persoun verwonnt. De Samu aus der Stad war am Asaz. Géint 9.30 Auer war et och zu Leideleng en Accident mat engem Auto an engem Moto, dat Ganzt an der Rue Léon Laval. Och hei huet de Samu aus der Stad sech ëm ee Blesséierte bekëmmert. Knapp 10 Minutte méi spéit sinn dunn zu Hollerech an der Route d'Esch zwee Autoen net laanschtenee komm. Zwou Persoune si verwonnt ginn, och hei war e Samu op der Plaz.