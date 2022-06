D'Foire Agricole dëse Weekend an den Däichwisen zu Ettelbréck an an digitaler Form op rtl.lu.

Déi 39. Foire Agricole Ettelbruck (FAE) ass dëst Joer an den Däichwisen zu Ettelbréck an digital am Livestream FAE TV op fae.lu, RTL.LU, um Kanal 99 vun der Telee vun der Post, op YouTube a Facebook, all Dag vun 10.00 Auer un. Programm vun de Livestreamen

Freideg vun 10 bis 20 Auer

Samschdeg vun 10 bis 16 Auer

Livebiller vum Event, Showen, Interviewen, Reportagen iwwer Aussteller a Produzenten, Concouren... Preparatioune fir d'Foire Agricole zu Ettelbréck Preparatioune fir d'Foire Agricole zu Ettelbréck (28.6.22) © Romain Hankes Loosst d'Foire Agricole 2021 nach emol Revue passéieren! Foire Agricole 2021: Den éischten Dag (2.7.21) © Ketty a Rom Hankes, Frank Elsen a Chris Meisch Foire Agricole 2021: Den zweeten Dag (3.7.21) © Ketty a Rom Hankes

Konferenz am Livestream: Kënne mir 10 MILLIARDE Mënschen NOHALTEG ernieren?