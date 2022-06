De Konsens, datt Lëtzebuerg net um Wee vun der Atomkraaft als durabel Energie-Source mat geet, schéngt Rëss ze kréien.

Bis ewell sinn am Nationalen Aktiounscomité géint Atomkraaft ronn 30 Associatiounen, Parteien, Gewerkschaften an ONG'en zesummegeschloss.

Mee d'Zuel vun de Membere schéngt erof ze goen.

Wéi aus engem interne Mail dee vum Aktiounscomité verschéckt gouf, an eis virleit, ervirgeet hunn d'Parteien CSV an ADR offiziell matgedeelt, datt Si net méi am Anti-Atomkraaft-Groupement derbäi sinn, wëll Si d'Ziler vun deem Mouvement «net méi zu 100% kéinten deelen».

Vun KPL a Landesverband kruten déi Responsabel vum Aktiounscomité weider keng Reaktioun, sou datt och dës béid Organisatioune provisoresch vun der Memberslëscht erofgeholl gi sinn.

Domat zielt den Aktiounscomité aktuell nach eng ronn 25 Memberen, dorënner d'LSAP, d'DP, déi Lénk, Greenpeace an de Mouvement écologique, fir nëmmen dës ze nennen.

Den Aktiounscomité gesäit d’Atomkraaft ënnert anerem op kee Fall als Moyen fir d’Energietransitioun un a schwätzt sech och kloer géint d'Abanne vun der nuklearer Energie an d'Taxonomie vun der EU aus.