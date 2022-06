D'Derogatioun vum Aarbechtsrecht, déi et erlaabt, dass Leit mat medezinescher Ausbildung an der Preretraite rëm schaffe goe kënnen, ass verlängert ginn.

Déi Derogatioun wär wéinst dem Personalmanktem wärend der Covid-Pandemie eng éischte Kéier gestëmmt ginn.

Elo soll d‘Gesetz bis d‘Enn vum Joer gëllen.

Queesch duerch d‘Chamber war et d‘Suerg, dass een net éiweg kéint op Leit zeréckgräifen, déi an der Preretraite sinn.

D‘Weeche missten dréngend gestallt ginn, dass et an Zukunft genuch qualifizéiert Personal ginn, fir Posten an de Gesondheetsberuffer ze besetzen.