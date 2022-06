De Marcel Steffen a seng Ekipp vun der ASBL Self-Defense Club vun der Police waren zu Iechternach am Lycée an hunn ee Cours fir déi Jonk gehalen.

Et geet awer net just dorëms, e puer gutt Grëffer ze léieren. Mee et geet och dorëms ze sensibiliséieren. Am beschten probéiert een enger Konfrontatioun aus dem Wee ze goen.

Meeschtens gëtt et ëmmer een, dee méi staark ass wéi ee selwer. An vum Affer zum Täter ze ginn, ass dacks och just e schmuele Grad. Net ëmmer gëtt engem awer e Choix gelooss a fir esou Situatioune léieren d’Schüler verschidden Techniken.

Organiséiert gouf dësen Atelier vun de Schüler selwer. D’Britney Heyard ass eng vun den Organisatricen. Zesumme mat dräi anere Matschülerinnen hu si de Cours am Kader vun engem Schoulprojet organiséiert. Een Thema, dat hinnen perséinlech wichteg war.

De Selbstverteidegungscours war just een Deel vum Projet, si wollten och speziell géint Gewalt bei Fraen sensibiliséieren. All 5. Fra huet schonn eng Kéier sexuell Gewalt erlieft. Mat engem Instagramaccount maachen si op d’Thema opmierksam an hunn am Fréijoer och eng Table Ronde organiséiert.

Bei kierperlecher Gewalt si Fraen a Männer d'selwecht vill betraff. Bal en Drëttel vun de Leit zu Lëtzebuerg sinn an deene leschte 5 Joer Affer vu Gewalt ginn. Dat ergëtt sech aus enger Etüd vum Statec. An d'Hallschent vun der Populatioun hätt an hirem Liewe schonn eng Kéier psychesch Gewalt erlieft.

Iwwer 30 Schüler hunn sech am Kuer ugemellt. Am Kuer hu si Situatioune kennegeléiert vun deenen ni een hofft, si selwer erliewen ze mussen. An am Zweiwelsfall ëmmer ganz haart op sech opmierksam maachen, léiwer eng Kéier ze vill wéi ze wéineg.