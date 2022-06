Am neiste Sammelband vun der Fondatioun Idea gëtt iwwert d’Situatioun vum Logement informéiert an en Debat an der Logementspolitik gefuerdert.

Beaflosst ass d’Publikatioun duerch e rezente Sondage, dee weist, datt de Logement dee Sujet ass, deen de Leit am meeschte Suerge mécht.

Dat de Wunnengsmaart esou ass wéi en ass, wier net onbedéngt eng Iwwerraschung, seet de Michel-Edouard Ruben vun der Fondatioun Idea. Laang wier et d’Politik vum Land gewiescht, d'Leit ze ënnerstëtzen, datt se Proprietär ginn: "Den Objektiv, datt et solle méi Proprietäre ginn, gouf areecht. Mee et gesäit een, datt et enorm Tensioune ginn, an esou ass dëst Verspriechen, datt méiglechst vill Leit Proprietär kënne sinn, nëmme schwéier anzehalen. Dat well d'Präisser esou héich sinn an den Taux d’Interêt an d’Luucht geet."

An de leschte Joren hätt d’Politik elo hiren Objektiv geännert, a wéilt méi abordabele Wunnraum schafen.

Fir dat d’Situatioun um Wunnengsmaart sech verbessert, proposéiert Idea am Sammelband divers Mesuren. Ënner anerem bei de Bäihëllefe missten et Changementer ginn: "Déi Aiden sinn en general un näischt gebonnen. Net un de Revenue vun de Leit, déi dovunner profitéieren, an och net un d’Loyeren, déi ze bezuele sinn."



De Problem wier awer nach méi grouss, wéi Idea an enger Etüd iwwert den Amenagement vum Territoire erausfonnt huet, déi am Hierscht wäert publizéiert ginn. De Vincent Hein vun Idea: "Et mussen eng Partie Changementer ginn. Dat an der Manéier wei ee den Territoire amenagéiert. Zum Beispill wei urbaniséiert gëtt, wei een sech deplacéiert, a wei ee mat der Groussregioun zesummeschafft."



Bis elo hätt Idea dacks mat sengen Zukunftsprognose richteg geleeën. Wou et, bei de multipelle Krisen: - Ukrain-Krich, Inflatioun, Energiesécherheet, Klima - mat der Logementskris higeet, kann de Michel - Edouard Ruben natierlech just schätzen. Lëtzebuerg wär e räicht an dynamescht Land...: "Par Definitioun ass e räicht an dynamescht Land eent, wou de Logement deier ass. An dofir ginn ech dovunner aus, datt de Logement zu Lëtzebuerg och weiderhi wäert deier sinn."



E Mëttwochmoien de 6. Juli wëll Idea mam Henri Kox an engem ëffentlechen Debat doriwwer diskutéieren. Eng Umeldung um Internetsite vun Idea ass dofir néideg. Do kann och de Sammelband gratis erofgelueden oder bestallt ginn.