An den USA huet den Ieweschte Geriichtshaff d'Recht op Ofdreiwung opgehuewen. Dat Recht gëtt et zu Lëtzebuerg eréischt zanter 2014.

Zu Lëtzebuerg mécht 1978 d'Regierung Thorn eng - deemools revolutionär - Ouverture: den Avortement gëtt ganz begrenzt méiglech, zum Beispill bei Viol oder Gefor fir Liewe vu Mamm a Kand. 2012, ënner Schwaarz-Rout eng Kompromëss-Reform. Eréischt 2014 koum mat der 3er-Koalitioun d'Fristeléisung, wou eleng d'Frae bis zur 12. Schwangerschaftswoch d'Wiel kréien, fir ofzedreiwen.

Am RTL-Interview erënnert d'Danielle Igniti sech un dee laange Wee bis déi fräiwëlleg Ofdreiwung zu Lëtzebuerg erlaabt war. Si war déi Zäit Presidentin vum Planning Familial. Et hätt vill Iwwerzeegungsaarbecht bei all de Parteie kascht. An de Géigewand war staark, och wann d'Gesetz du méi spéit ënnert Blo-Rout-Gréng koum.

"Mä d'Thema war an ass et haut och nach ëmmer delikat. Da war natierlech d'ADR do. Ech ka mech erënneren, dass an der Chamber den Här Kartheiser zu mir gesot huet, ech géif kleng Kanner dout maachen. Ech war extrem geschockt. Ech hu bal meng Wierder net méi fonnt, wat mir rar geschitt. Do hat dee gréngen Deputéierten, deen elo leider gestuerwe war, dem Här Kartheiser gesot, e sollt de Sall verloossen. Deen hat en heemgeschéckt."

An den USA ass d'Zäit elo zeréckgedréint. D'Recht op Ofdreiwung gouf vu enger konservativer Majoritéit am Supreme Court annuléiert. Ënnert anerem den aktuelle Planning Familial ënnert dem Ainhoa Achutegui mécht sech ëffentlech Suergen ëm deen Acquis. Och hei am Land. Et gëtt gefuerdert, dass d'Recht an der Verfassung verankert gëtt. D'Danielle Igniti ass méi virsiichteg:

"Et ass ëmmer kriddeleg, wann een eppes nei diskutéiert. Dat ass eng Gefor. Op déi aner Manéier soen ech mer, dass et net schlecht wär, wann dat an der Verfassung géif stoen. Et muss een evaluéieren. Mir haten eng Kéier e Referendum, deen extrem schif ausgaange war. Je me méfie un peu. Et ass net esou evident."

A wann et an der Verfassung stéing, da géif et nach keng Garantie ginn, betount d'Danielle Igniti. Ëmmerhi géif do kee legalen Delai dra stoen. Déi genee Reegele gi per Gesetz fixéiert.

En Dënschdeg den Owend am Journal op der Tele kënnt Dir e Reportage iwwer d'Recht op Ofdreiwung kucken. D'Caroline Mart kuckt zeréck op d'Zäit wou vill doriwwer gestridde gouf.