"D'Leit brauche finanziell Hëllef an zwar elo", huet de Gilles Roth wärend enger Aktualitéitsstonn an der Chamber ënnerstrach, déi d'CSV gefrot hat.

Hei gouf sech mat der Fro beschäftegt, wat fir Mesuren een nach kéint huelen, fir deenen héije Spritpräisser ofzefiederen. D'CSV huet 3 Propose gemaach.

Finanziell Hëllef fir d'Leit - CSV / Reportage Dany Rasqué

Virop géif si den Tankrabatt, deen nach bis Enn Juli leeft, gär ëm zwee Méint verlängeren an eventuell och eropsetzen. D'Steieren, d'Accisen an d'TVA op Sprit an Heizkäschten misste bis Enn des Joers op den EU-Minimum erofgesat ginn an de maximale Referenzwäert fir eng Energieprimm ze kréien, soll deene Chrëschtleche Sozialen no verduebelt ginn, esou datt de Krees vu Leit, déi dës Hëllef kënne kréien, méi breet gëtt. Mesuren, déi an den Ae vum CSV-Deputéierte Gilles Roth dréngend néideg wieren. "Eiser Meenung no si ganz vill Leit dobaussen, déi dat Ganzt finanziell net méi packen. Dir wësst, datt d'Lëtzebuerger retizent sinn. Déi lafen net direkt op d'Strooss. Virun allem déi Schwächst an eiser Gesellschaft si belaascht, awer och ëmmer méi déi breet Mëttelschicht. D'Zäite vum Nokucke si fir eis elo eriwwer."

Nieft der CSV huet notamment och d'ADR drop opmierksam gemaach, datt de Sprit am Ausland zum Deel méi bëlleg wier, wéi am Grand-Duché an datt doduerch d'Recettë vum Tanktourismus géife riskéieren, ewech ze briechen.

"Den Tanktourismus ass fir Lëtzebuerg eppes fantastesches. Eigentlech ass et ganz einfach. Ouni datt mer eppes maachen, verdénge mer Geld. Mir riichten Tankstellen op de Grenzen op den Autobunnen op an d'Leit tanken. Si musse souwisou tanken, ob se an der Belsch tanken oder zu Lëtzebuerg. Wann se hei bei eis tanken, ëmsou besser. Dat bréngt eis pro Joer eng Milliard Euro."

An deem Kontext huet d'Finanzministesch Yuriko Backes un eis Engagementer am Kampf géint d'Klimakris erënnert. Fir géint déi héich Präisser op der Pompel virzegoen, läit de Schlëssel an hiren Aen op nohaltegen a wa méiglech koordinéierte Solutiounen op europäeschem an internationalem Plang. Dovunner ofgesinn, hätt d'Regierung eng ganz Rei Mesurë geholl hätt, fir deene Leit ënnert d'Äerm ze gräifen, déi am meeschte vun deenen héije Präisser betraff sinn.

D'CSV huet doropshin nach emol nogefrot, wat se zu hiren dräi Propose géif soen a mat wéi enge weidere Moossnamen d'Leit kéinte rechnen. D'Yuriko Backes:

"Ech mengen, mir huelen eis déi néideg Zäit an der Regierung, mä och am Dialog mat de Partner, fir ze kucken, wat elo, wann nach Mesurë gebraucht sinn, wat déi richteg Mesurë sinn. Mir maachen dat elo net hei de Mëtteg an der Chamber, mä mir bleiwen do responsabel am Dialog an huelen d'Decisiounen esou séier, wéi se néideg sinn."

D'Energieprimm ass iwweregens eng Moossnam, vun där vill Leit nach net profitéieren, obscho se déi Méiglechkeet hätten. De François Benoy vun déi Gréng huet drop higewisen, datt just 4 Prozent vun deenen 10.000 Leit, déi dës Hëllef ze gutt hunn, se och wierklech notzen.