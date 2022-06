Am Lokale mellt de CGDIS en Accident en Dënschdeg den Owend géint 19.30 Auer op der Kockelscheier, wou sech en Auto an e Moto ze pake kruten.

Eng Persoun gouf blesséiert. Géint 17.10 Auer sinn op der RN07 tëscht Miersch an dem Rouscht zwee Autoen net laanschtenee komm, och hei mellt de CGDIS ee Blesséierten. Um CR301A tëscht Nojem an Hueschtert gouf et géint 17.20 Auer eng weider Kollisioun mat 2 Autoen. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.