Obwuel d’Infektiounszuel eropgeet, ginn d’Covid-Restriktiounen nach méi labber.

D’Erklärung ass: D’Hospitalisatioune wéinst Covid sinn nach ëmmer niddreg an et gëtt besser Medikamenter fir Patienten, déi schwéier Verleef hunn.

An de Spideeler an an de Fleege- an Altersheemer fält den 3G-CovidCheck ewech, Mask-droe bleift awer obligatoresch. An de Prisongen an am Centre de rétention ginn iwwerdeems d’sanitär Mesurë ganz opgehuewen.

Nei gëtt elo och, datt Leit, déi sech mam Covid ugestach hunn, net méi mussen 10, mä just 7 Deeg isoléieren a mat zwee negative Schnelltester schonn no 24 amplaz 48 Stonne sech kënnen aus dem Isolement eraustesten.

D’Chamber huet dat neit Covid-Gesetz eestëmmeg guttgeheescht. Déi nei Dispositioune gëlle viraussiichtlech vum 1. Juli un a bis Enn Oktober.

Et gesäit aus, ewéi mer dat schwéierst hannert eis hätten, sou de Rapporter, den LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo. Mä et misst een op all Zenario preparéiert sinn, och dee vun enger virulenter Variant am Hierscht. Déi Aschätzung huet d’CSV och gedeelt: Den Deputéierte Claude Wiseler huet gefuerdert, datt d’Regierung am September prett wier fir de Fall vun enger neier Well. D’CSV huet och bedauert, datt nach ëmmer kee Projet fir e generellt Pandemiegesetz virläit an den Expertegrupp och nach ëmmer keen Avis iwwert eng eventuell partiell Impfflicht ginn huet.

D’ADR huet widderholl, se wier géint all Impfflicht an huet genee ewéi déi Lénk an d’Pirate sech gefrot, wéi d’Regierung elo nach zur Impfflicht steet.

D’Gesondheetsministesch Paulette Lenert war net do, mä de Sozialminister Claude Haagen huet an hirem Numm ugekënnegt, datt den Avis ufanks nächster Woch misst virleien. Dee Moment géing d’Regierung sech a Funktioun vun deem Avis positionéieren.