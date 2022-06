Eng presuméiert Täterin gouf no engem Vol an der Mëttesstonn e Mëttwoch am Garer Quartier an der Stad festgeholl, wéi d'Police mellt.

Zwou Passantinne goufen an der Rue Joseph Junck iwwerfall. Eng Fra krut hiren Handy geklaut a gouf dobäi um Kapp blesséiert. Si koum fir eng Ënnersichung an d'Spidol. Déi onéierlech Persoun gouf gesicht an duerno och an der Rue du Fort Wedell fonnt. Op Uerder vum Parquet gouf d'Fra festgeholl. Si kënnt en Donneschdeg virun den Untersuchungsriichter. Den Handy koum seng Proprietärin zeréck.