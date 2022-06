Dass eng nohalteg Energieversuergung net just aus ekologescher Siicht Sënn mécht, verdäitlecht den Ukrain-Krich. Weeër a Pisten dofir ginn et der vill.

Zum Beispill och de Biogas. Am Leader Projet "Verwäertung vun der Biomass aus der Regioun" huet sech erausgestallt, datt d'Miselerland elo schonns "en immenst Potential aus erneierbaren Energien huet". Duerch d'Landwirtschaft, de Wäibau an d'Bëscher entstinn an de 14 Leader-Member-Gemenge vum Miselerland 234.300 Tonne verwäertbar Biomass d'Joer. Dës kéint een an enger Biogasanlag a Stroum an Hëtzt verwandelen.

"Den Equivalent vun der Biomass, déi ufält, kéint een 2.500 Menagen an engem Haushalt vu 4 Leit am Joer energetesch versuergen", erkläert de Marc Weyer, President vu Gal Leader Miselerland.

E praktescht Beispill wéi dat Ganzt geet, liwwert d'Biogasanlag Lënster Energie. Hei gëtt grad Gülle geliwwert. Dës Fermentéier-Anlag gëtt zu 75% mat Gülle a Festmëscht gefiddert.

"Da kommen nach agro-industriell Offäll dobäi. Dat sinn zirka 10%, dat sinn Offäll aus der Rapsuelegproduktioun an aneres, plus Grasschnëtt vun 3-4 Gemengen aus der Regioun. An dann nach Energieplanzen, dat ass Mais a Ganzplanze-Sillage vu Kären", sou de Gerant vu L.E.E. SARL a Lënster Energie, de Jean Schummer.

Mat Holzschnëtzelanlag am Wanter Energie produzéieren

An de kale Méint, wa méi gehëtzt gëtt, kënnt d'Holzschnëtzelanlag mat an den Asaz. D'Industriezon Laangwiss, d'Duerfmëtt vu Jonglënster an eng Rei Gemengegebaier ginn esou mat Energie versuergt. Stroum fir ëmgerechent 4.000 Véier-Persoune-Stéit an Hëtzt fir 350 Stéit am Joer. No der Gärung bleift eng héichwäerteg Qualitéit Dünger iwwreg. E grousse Virdeel fir d'Baueren an dësen Zäiten, wou de Präis vum chemeschen Dünger sech verdräifacht huet.

Zwou Biogasanlagen nom Lënster Modell géifen och fir déi 14 Miselerland-Gemenge Sënn maachen, grad ewéi Eenzelanlagen op Bauerenhäff. Dat geet aus der Leader Etüd ervir. Duerch d'Verwäertung vun der Biomass kéinten 29.000 Tonnen CO2 agespuert ginn. E weidere grousse Virdeel wier d'Versuergungssécherheet, awer och d'Reduktioun vum CO2-Foussofdrock.

D'Impulser si gesat, d'Méiglechkeete virgestallt. Lo muss sech erausstellen, ob sech Gemengen, Cooperativen oder Privat-Investisseure fannen, fir Proposen ëmzesetzen.

2020 huet den Undeel u Biogas- Stroum an Hëtzt zu Lëtzebuerg knapp 1% ausgemaach. Den Energieministère schafft aktuell un enger nationaler Strategie fir d'Produktioun vu Biogas opgrond vu Gülle, Festmëscht a weideren organeschen Offäll ze promouvéieren. Och Tariffer sollen an deem Kontext iwwerschafft ginn.