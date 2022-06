D'Chamber organiséiert no der Rentrée am Hierscht en ëffentlechen Debat iwwert de Remboursement vun der Rechnung fir eng Consultatioun beim Psycholog.

Mat 5.514 Ënnerschrëften huet déi ëffentlech Petitioun, déi dat gefrot huet, den néidege Quorum bei wäitem erreecht. D'Petitiounskommissioun huet dëst e Mëttwoch offiziell validéiert, datt et zu engem Hearing vun der Petitionärin am Plenum kënnt. Si ka sech fir den ëffentlechen Debat vu bis zu fënnef anere Leit begleede loossen, déi da mat den Deputéierten an den zoustännege Misteren iwwert hir Fuerderungen diskutéiere kënnen.