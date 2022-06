An der Stad war den Aktiounsdag "Clever Move" mat iwwer 200 Kanner aus 12 verschiddene Schoulen.

Dat am Kader vum Projet "Bewegte Schule und Maison relais", deen et schonns zanter 2014 gëtt. De Kanner soll d’Léiere mat Sport a Beweegung méi einfach gemaach ginn. Eng 20 Gemengen sinn an Tëschenzäit um Projet bedeelegt. D’Kanner an deene Schoulen beweege sech nieft dem normale Sportunterrecht all Dag tëscht 15 an 20 Minutten. Etüden hätte gewisen, datt Sport a Beweegung e positiven Impakt op d’Konzentratioun hätten. Den Educatiounsministère géif den Enseignanten do och kloer Beschreiwunge ginn, esou de Claude Meisch. Esou kéint een z.B. Vokabelen iwwert dem Danze léieren, grad wéi Mathematik a Rhythmus gutt matenee funktionéieren. Et bräicht een dofir och keng grouss Infrastrukturen, esou nach den Educatiounsminister. Et misst ee just d’Bänken op d’Säit raumen.

Da gëtt et zanter dësem Schouljoer och d’Beweegungskëscht "Fit a monter" mat enger Rei spillereschen Aktivitéiten. Wat och alt eng Ofwiesslung zum Cours ka sinn. Duerch d’ Beweege géif ee Sauerstoff an d’ Gehier kréien, erkläert de Sportminister Georges Engel, dann hätt een de Kapp och nees fräi. “Datt ee sech physesch kann auspoweren an doduercher Plaz mécht, fir d’Gehier nees kënnen unzestrengen an eppes ze léieren.

Et ass réischt deen drëtten Aktiounsdag am Institut Nationale des Sports. Dës Kéier konnten d’Kanner un am Ganzen 13 Atelieren deelhuelen. Déi hunn all Kéiers tëscht 30 a 35 Minutte gedauert, erkläert de Karel Achten vum SCRIPT, Responsabele fir d’ Organisatioun. Doduercher datt een dacks géif wiesselen a verschiddenen Aktivitéiten ubidden, wieren d’Kanner och motivéiert.

Fir datt eng Schoul de Label "Clever Move" kritt, musse sech iwwregens 3/4 vun den Enseignanten engagéieren, fir méi Beweegung an de Cours ze integréieren. Maison Relaise kënnen de Label iwwerdeems just da kréien, wann d’Schoul scho beim Projet matmécht.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Écoles et maisons relais en mouvement: bouger pour mieux apprendre

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, et le ministre des Sports, Georges Engel, visitent les ateliers sportifs de la journée d'action « Clever Move ». Cet événement rassemble une classe par école fondamentale ralliée à l'initiative « Bewegte Schule und Maison relais » (Écoles et maisons relais en mouvement). La journée d'action est organisée avec le soutien de l'Institut national des sports, du Sportlycée, de la Ligue des associations sportives de l'enseignement primaire (Lasep) et de Restopolis.

20 communes* participent aujourd'hui au projet « Clever Move » lancé en 2014, soit quelque 2.500 élèves qui vivent le mouvement dans leur quotidien scolaire.

Les ministres se réjouissent du succès de cette pratique journalière : « Le besoin de bouger est un besoin naturel chez les enfants. Investir chaque jour activement quelques minutes à l'activité physique contribue considérablement au bien-être général et au bon développement de chaque enfant. » (Claude Meisch). « Petite cause, grands effets - le projet Clever Move permet d'incorporer le mouvement et l'activité physique dans le quotidien des écoliers. » (Georges Engel)

Bouger pour mieux apprendre

Les risques de la sédentarité, notamment pour la santé, sont bien connus. Nombreuses sont les initiatives pour encourager l'activité physique de la population en générale et des plus jeunes en particulier. Le plan d'action national interministériel « Gesond Iessen, Méi beweegen » a ainsi comme principal objectif la promotion de l'alimentation équilibrée et de l'activité physique régulière.

Le mouvement et l'activité physique sont indispensables à une bonne santé physique, mais ils jouent également un rôle essentiel dans le développement moteur, cognitif, émotionnel et social, en particulier, des enfants.

Le mouvement, c'est tous les jours, pendant le cours

Le concept « Écoles et maisons relais en mouvement » est simple. En plus des cours d'éducation physique et sportives hebdomadaires obligatoires, les enfants bougent et se dépensent tous les jours, pendant 15 à 20 minutes. Les enseignants peuvent choisir les activités sur base des fiches pédagogiques mises à leur disposition.

Si dans les premiers temps du projet, le mouvement accompagnait surtout l'enseignement, par quelques minutes de détente, des stations assises dynamiques, sur un siège ballon p.ex., ou debout, il est depuis devenu partie intégrante du cours et des apprentissages : les élèves racontent une histoire en marchant, se saisissent physiquement des objets à analyser, font des expériences en utilisant leur corps, etc.

Dans les quatre maisons relais** associées au projet, l'activité physique est favorisée au moment des devoirs. Les « devoirs en mouvement » peuvent s'appliquer à toutes les matières.

Des bienfaits pour les apprentissages et le climat scolaire

Les effets bénéfiques de l'activité physique régulière dans la classe sont multiples : en mobilisant tous leurs sens, les élèves apprennent plus durablement et sont plus concentrés, les compétences sociales et communicatives sont développées, le climat en classe est plus détendu, les enfants prennent confiance en eux.

Au plan physique, on note une meilleure irrigation du cerveau et l'amélioration de l'équilibre et de la coordination des mouvements.

www.clevermove.lu

Le site www.clevermove.lu propose des idées d'activités physiques et de jeux à réaliser avec les enfants et des informations sur les formations pour enseignants. L'objectif est de motiver un maximum d'écoles à participer volontairement au mouvement « Bewegte Schule und Maison relais » pour promouvoir l'activité physique, favoriser l'apprentissage et améliorer la qualité de l'enseignement.

* Fischbach, Larochette et Nommern-furent les communes pilotes, rejointes par Beaufort, Berdorf, Berbourg, Bissen, Dahlem, Heffingen, Koerich, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Reisdorf, Roeser, Saeul, Schifflange (Albert Wingert), Useldange, Vichten et Waldbillig

** Bissen, Lintgen, Saeul et Vichten