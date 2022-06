Verschidde Leit, dorënner och Lëtzebuerger, hu fréier mat der Zwangsaarbecht hiert Verméige gemaach an och de Lëtzebuerger Staat huet sech doru beräichert.

All 10. Taass Kaffi déi zu Lëtzebuerg gedronk gëtt, kënnt aus fairem Handel. Firwat dat esou wichteg ass, gouf e Mëttwoch nach eemol op enger Pressekonferenz mam Titel "Vun enger kolonialer Vergaangenheet hin zum Fairtrade" erkläert. De Fairtrade wier nämlech d'Bréck tëscht fréier an haut, tëscht eiser kolonialer Vergaangenheet an eiser haiteger Responsabilitéit.

Um Héichpunkt vum Kolonialismus hu bal 600 Lëtzebuerger am belsche Kongo gelieft an déi haten zum Deel och hir Fanger bei der Produktioun vu Kaffi am Spill, erkläert de President vun der ONG Fairtrade Lëtzebuerg Jean-Louis Zeien. "An dass et och – wéi een nach lescht Woch an der Press konnt liesen – Fortune ginn, déi hei zu Lëtzebuerg op Plantagen, op Sklavenaarbecht, op Ausbeutung opgebaut gi sinn. An dass eigentlech och de Staat eng aktiv Participatioun hat a senger Ënnerstëtzung vu koloniale Projekter mat staatlech subventionéierter Kolonial-Propaganda."



Am Nationalmusée fir Geschicht a Konscht leeft nach bis de 6. November eng Expo iwwer de koloniale Passé vu Lëtzebuerg. De Curateur vun dëser Expo ass den Historiker Régis Moes. Hien erkläert d'Zesummenhäng tëscht dem Kolonialismus an dem Kaffi. "Besonnesch am Belsche Kongo hunn d'Lëtzebuerger och an deem Kolonialsystem eng relativ grouss Roll gespillt. An ech mengen, wa mer elo haut vum Kaffi schwätzen, dat ass net innocent. De Kaffi ass eng vun de Kolonial-Wueren par excellence gewiescht. [… ] Just fir iech eng Zuel ze ginn: virun der industrieller Revolutioun Mëtt vum 19. Joerhonnert dat heescht 1825, huet déi weltwäit Produktioun vum Kaffi ronderëm 100.000 Tonne gedréint an 2013, dat heescht relativ rezent bei 9 Milliounen Tonnen. Dat weist, dass sech de Kaffi an der Kolonialzäit vum 19. an d'20. Joerhonnert extrem verbreet huet."

D'Exploitatioun, d'Sklaverei an déi domat verbonne Péng wieren nach net vergiess, seet och de Joachim Munganga, President vun der kongolesescher Kooperativ fir Kaffisproduktioun SOPACDI. Mä de Fairtrade, also de Support fir déi kleng Baueren an déi kleng Kooperativen, wier de richtege Wee zesummen no vir. "Le Fairtrade c‘est le lien, le pont entre le sud et le nord. On collabore à travers les effets de Fairtrade. […] Vous nous avez fait souffrir, vous nous avez fait travailler, c'était le temps. Mais souvenez-vous de ces petits producteurs, de ces petits là qui ont fait les mines pour vous, qui ont fait les plantations pour vous. Ils sont toujours là. Pourquoi ne pas avancer avec les gens que vous avez connus hier et qui vous ont été utiles?"



D'Sklaverei an d'Exploitatioun wiere leider net just een Deel vun der Geschicht. 16 Millioune Leit géingen haut nach an der Sklaverei oder an der Zwangsaarbecht schaffen, esou de Jean-Louis Zeien. "An egal, ob et geschitt op de Kottengsfelder, op de Kaffisfelder, op de Kakaosfelder, an de Kobalt-Minnen. D‘Onsiichtbarkeet vun deem Misär, déi ass liicht ginn, well dausende Kilometer dertëscht sinn. An ech mengen, et ass wichteg, dass mer den Däiwelskrees an enger globaliséierter Ekonomie och ëmmer méi duerchbriechen."

An ee wichtege Moyen, fir dat ze maachen, wier ëmmer méi op de fairen Handel an anstänneg Liwwerketten ze setzen, sou nach de President vu Fairtrade Lëtzebuerg.